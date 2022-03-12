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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1200 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У полон потрапило близько 500-600 російських військових - Зеленський

У полон потрапило близько 500-600 російських військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 130431 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. У полон українських військових потрапило близько 500-600 російських окупантів за час війни, яку розпочала РФ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

“500-600 військових здається, які здалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точну цифру не можу сказати багато з них десь ховаються, хтось пробирається в Росію”, - розповів Зеленський.

Доповнення

Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

Зеленський вперше озвучив втрати серед українських військових. З початку війни, яку розпочала Росія в Україні, загинуло десь 1300 українських військових.

Українські Національні Новини

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