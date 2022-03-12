В плен попало около 500-600 российских военных - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В плен украинских военных попало около 500-600 российских оккупантов за время войны, которую начала РФ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает корреспондент УНН.
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“500-600 военных кажется, сдавшихся в плен. Примерно так, мне кажется. Точную цифру не могу сказать многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию”, - рассказал Зеленский.
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С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.
Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных. С начала войны, которую начала Россия в Украине, погибло около 1300 украинских военных.