В плен попало около 500-600 российских военных - Зеленский

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“500-600 военных кажется, сдавшихся в плен. Примерно так, мне кажется. Точную цифру не могу сказать многие из них где-то прячутся, кто-то пробирается в Россию”, - рассказал Зеленский.

Дополнения

С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.

Зеленский впервые озвучил потери среди украинских военных. С начала войны, которую начала Россия в Украине, погибло около 1300 украинских военных.