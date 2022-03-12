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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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З початку повномаштабної війни з Росією загинуло близько 1300 українських військових - Зеленський

З початку повномаштабної війни з Росією загинуло близько 1300 українських військових - Зеленський

Київ • УНН

 • 192848 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала Росія в Україні, загинуло десь 1300 українських військових. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.

Цитата

“У нас загинуло десь 1300 військових, а у РФ — більше як 12 тис. Один до десяти”, - розповів Зеленський.

Доповнення

Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.

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