З початку повномаштабної війни з Росією загинуло близько 1300 українських військових - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. З початку війни, яку розпочала Росія в Україні, загинуло десь 1300 українських військових. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, передає кореспондент УНН.
Цитата
“У нас загинуло десь 1300 військових, а у РФ — більше як 12 тис. Один до десяти”, - розповів Зеленський.
Доповнення
Від початку війни, яку розпочала РФ в Україні, кількість втрат противника становить понад 12 тисяч осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові "перемололи" третину війська противника - Арестович