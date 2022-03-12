С начала полномасштабной войны с Россией погибло около 1300 украинских военных - Зеленский

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“У нас погибло примерно 1300 военных, а в РФ — более 12 тыс. Один к десяти”, - рассказал Зеленский.

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С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.

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