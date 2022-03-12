С начала полномасштабной войны с Россией погибло около 1300 украинских военных - Зеленский

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Киев • УНН

 • 192848 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. С начала войны, которую начала Россия в Украине, погибло около 1300 украинских военных. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ, передает корреспондент УНН.

Цитата

“У нас погибло примерно 1300 военных, а в РФ — более 12 тыс. Один к десяти”, - рассказал Зеленский.

Дополнения

С начала войны, которую начала РФ в Украине, количество потерь противника составляет более 12 тысяч человек.

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