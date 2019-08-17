У поліції розповіли про стан постраждалих у пожежі в одеському готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Четверо з 10 госпіталізованих людей, які постраждали в результаті пожежі в одеському готелі “Токіо Стар”, перебувають в тяжкому стані. Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає УНН.
"Так, 10 людей доставлено до міських клінічних лікарень, четверо з яких знаходяться в дуже тяжкому на даний час стані, за їх життя борються лікарі. В них перш за все опіки різних ступенів тяжкості, а також опіки верхніх дихальних шляхів", - сказав Бех.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу відкрили провадження. У поліції назвали версії причин смертельної пожежі в одеському готелі.
Як повідомляв УНН, після смертельної пожежі в готелі в Одесі доручено розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей по Україні.