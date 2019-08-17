Після пожежі в Одесі хочуть запустити масштабну перевірку готелів і санаторіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Після смертельної пожежі в готелі в Одесі доручено розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей по Україні. Таке доручення дав Прем'єр-міністр України Володомир Гройсман, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Пожежа в Одесі. Жахлива трагедія. Мої співчуття рідним загиблих. Дякую рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і все ж врятували з пастки людей. Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв", - написав Гройсман.
Власники та керівники таких об'єктів, з його слів, повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу відкрили провадження.