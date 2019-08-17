После пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 24128 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 59582 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 46576 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 218499 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 121778 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 116808 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 177828 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114780 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105109 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103737 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 187800 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 109263 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 78331 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 70695 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 64943 просмотра
публикации

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 24187 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 59641 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 66018 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 218567 просмотра

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 188743 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 2866 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14376 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21433 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 71418 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79035 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

После пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев

После пожара в Одессе хотят запустить масштабную проверку гостиниц и санаториев

Киев • УНН

 • 14025 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. После смертельного пожара в гостинице в Одессе поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине. Такое поручение дал Премьер-министр Украины Володомир Гройсман, о чем сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - написал Гройсман.

Владельцы и руководители таких объектов, по его словам, должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36