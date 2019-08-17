В полиции рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в одесской гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Четверо из 10 госпитализированных людей, пострадавших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает УНН.
"Так, 10 человек доставлены в городские клинические больницы, четверо из которых находятся в очень тяжелом в настоящее время состоянии, за их жизнь борются врачи. У них прежде всего ожоги различной степени тяжести, а также ожоги верхних дыхательных путей", - сказал Бех.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство. В полиции назвали версии причин смертельного пожара в одесской гостинице.
Как сообщал УНН, после смертельного пожара в гостинице в Одессе поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине.