У поліції назвали версії причин смертельної пожежі в одеському готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція розглядає три версії причин пожежі в готелі в Одесі, яка забрала життя восьми людей. Зокрема, розглядається і версія про вбивство та інсинуацію пожежі. Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає УНН.
"Перша версія - це можливий факт вбивства, потім... підпал з метою приховування вказаного злочину. Друга версія - це саме порушення правил пожежної безпеки... І третя версія - це необережне використання вогню тими відвідувачами, які перебували у вказаному готелі", - сказав Бех.
З його слів, із загиблих троє були знайдені у номерах готелю, ще четверо - у коридорі.
"Усі, які загинули, попередньо, від отруєння чадним газом", - зазначив він, додавши, що відбудеться експертиза тіл для встановлення причин смерті.
Нагадаємо, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих.
У ДСНС встановили осередок пожежі у готелі в Одесі.
Як повідомляв УНН, за фактом пожежі в готелі в Одесі, яка забрала вісім життів, розпочато кримінальне провадження.