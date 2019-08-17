У поліції назвали версії причин смертельної пожежі в одеському готелі

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Поліція розглядає три версії причин пожежі в готелі в Одесі, яка забрала життя восьми людей. Зокрема, розглядається і версія про вбивство та інсинуацію пожежі. Про це повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех під час брифінгу, передає УНН.