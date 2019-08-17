В полиции назвали версии причин смертельной пожара в одесской гостинице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция рассматривает три версии причин пожара в гостинице в Одессе, которая унесла жизни восьми человек. В частности, рассматривается и версия об убийстве и инсинуации пожара. Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает УНН.
"Первая версия - это возможный факт убийства, потом... поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия - это именно нарушение правил пожарной безопасности... И третья версия - это неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в указанной гостинице", - сказал Бех.
По его словам, из погибших трое были найдены в номерах, еще четверо - в коридоре.
"Все, погибшие, предположительно, от отравления угарным газом", - отметил он, добавив, что будет экспертиза тел для установления причин смерти.
Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в гостинице произошел пожар, есть 8 погибших.
В ГСЧС установили очаг пожара в гостинице в Одессе.
Как сообщал УНН, по факту пожара в гостинице в Одессе начато уголовное производство.