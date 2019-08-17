В полиции назвали версии причин смертельной пожара в одесской гостинице

КИЕВ. 17 августа. УНН. Полиция рассматривает три версии причин пожара в гостинице в Одессе, которая унесла жизни восьми человек. В частности, рассматривается и версия об убийстве и инсинуации пожара. Об этом сообщил начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает УНН.