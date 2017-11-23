У поліції розповіли подробиці затримання інтернаціональної групи викрадачів авто

В ході проведення оперативно-розшукових заходів українські оперативники отримали інформацію про можливу злочинну діяльність мешканців Чернівецької області на території Федеративної Республіки Німеччини. Отримані дані поліцейські передали іноземних колегам. Зазначається, що більше року українські та німецькі поліцейські збирали інформацію та документували злочинну діяльність групи.

Розпочалася спільна робота правоохоронців двох країн з документування діяльності злочинного угрупування в рамках запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги.

Поступово поліцейські встановили склад групи викрадачів автівок, розподіл ролей кожного з них та схему, за якою діяли зловмисники.

Вчора, 22 листопада, в рамках слідчих дій працівниками Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку Національної поліції України спільно з працівниками управління карного розшуку та слідчого управління поліції у Чернівецькій області із залученням спецпідрозділу КОРД та спільно з працівникам прокуратури та кримінальної поліції Німеччини було проведено 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників, а також їхнього автотранспорту та іншого майна.

“Ми провели спільну українсько-німецьку операцію з вилучення речових доказів та затримання злочинної групи, яка викрадала елітні автомобілі в Європі та легалізовувала їх в Україні. Завдяки спільним діям, думаю, злочинці будуть суворо покарані”, — зазначив Голова Нацполіції Сергій Князєв.

В ході обшуків 12 затриманих осіб, які проводилися одночасно як на території України, так і на території Німеччини, вилучено речові докази, які підтверджують причетність підозрюваних до вчинених злочинів. Зокрема, засоби мобільного зв’язку, радіостанції, комп’ютерна техніка, деталі комп’ютерів автомобілів, сканери для відкриття транспортних засобів, документи викрадених у Німеччині автомобілів тощо.

Нагадаємо, Україна та Німеччина провели спільну операцію проти викрадачів елітних автомобілів у Європі.