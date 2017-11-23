В полиции рассказали подробности задержания интернациональной группы угонщиков авто

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий украинские оперативники получили информацию о возможной преступной деятельности жителей Черновицкой области на территории Федеративной Республики Германии. Полученные данные полицейские передали иностранных коллег. Отмечается, что больше года украинские и немецкие полицейские собирали информацию и документировали преступную деятельность группы.

Началась совместная работа правоохранителей двух стран по документированию деятельности преступной группировки в рамках запроса компетентных органов Федеративной Республики Германии о предоставлении международной правовой помощи.

Постепенно полицейские установили состав группы угонщиков автомобилей, распределение ролей каждого из них и схему, по которой действовали злоумышленники.

Вчера, 22 ноября, в рамках следственных действий работниками Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно с работниками управления уголовного розыска и следственного управления полиции в Черновицкой области с привлечением спецподразделения КОРД и совместно с работникам прокуратуры и уголовной полиции Германии было проведено 18 санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников, а также их автотранспорта и другого имущества.

"Мы провели совместную украинский-немецкий операцию по изъятию вещественных доказательств и задержания преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Благодаря совместным действиям, думаю, преступники будут строго наказаны ", - отметил Председатель Нацполиции Сергей Князев.

В ходе обысков 12 задержанных лиц, которые проводились одновременно как на территории Украины, так и на территории Германии, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемых к совершенным преступлениям. В частности, средства мобильной связи, радиостанции, компьютерная техника, детали компьютеров автомобилей, сканеры для открытия транспортных средств, документы похищенных в Германии автомобилей и др.

Напомним, Украина и Германия провели совместную операцию против похитителей элитных автомобилей в Европе.