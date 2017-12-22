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У поліції розповіли подробиці стрілянини в Одесі

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. В Суворовському районі Одеси сталася стрілянина. Між групою осіб виник конфлікт, внаслідок якого один із учасників застосував травматичну зброю. Про це повідомив у Facebook радник начальника Нацполіції Одещини Руслан Форостяк, передає УНН

У поліції розповіли подробиці стрілянини в Одесі

"До чергової частини поліція Одеської області надійшла інформація про "стрілянину" по вул. Атамана Головатого. Був введений оперативний план "Грім". Як з'ясувалося, під час конфлікту, що виник між двома групами юнаків на побутовій підставі, один із учасників суперечки застосував пристрій травматичної дії", - повідомив Р.Форостяк.

За його словами, правоохронці затримали юнака, що стріляв.

"Одна особа затримана, з'ясовуються всі обставини подій, потерпілих чи даних про них немає", - наголосив він.

За словами радника, до розташованого поруч автосалону ці події не мають жодного відношення - конфлікт відбувався в одній із квартир.

Як повідомляв УНН, в Одесі сталася стрілянина, один із учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону.

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