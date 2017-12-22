В полиции рассказали подробности стрельбы в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Суворовском районе Одессы произошла перестрелка. Между группой лиц возник конфликт, в результате которого один из участников применил травматическое оружие. Об этом сообщил в Facebook советник начальника Нацполиции Одесской Руслан Форостяк, передает УНН.
"В дежурную часть полиция Одесской области поступила информация о "стрельбе" по ул. Атамана Головатого. Был введен оперативный план "Гром". Как выяснилось, во время конфликта, возникшего между двумя группами юношей на бытовой основе, один из участников спора применил устройство травматического действия", - сообщил Форостяк.
По его словам, правоохранители задержали юношу, который стрелял.
"Один человек задержан, выясняются все обстоятельства событий, пострадавших или данных о них нет", - подчеркнул он.
По словам советника, к расположенному рядом автосалона эти события не имеют никакого отношения - конфликт происходил в одной из квартир.
Как сообщал УНН, в Одессе произошла стрельба, один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.