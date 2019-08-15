У поліції планують реорганізувати роботу відділків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Нацполіції планують реорганізувати роботу відділів і відділень поліції, а кожного поліцейського офіцера громади – забезпечити власним службовим транспортом. Про це заявив голова Нацполіції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на пресслужбу НПУ.
"Ми можемо забезпечити кожного офіцера, який буде працювати в громаді, службовим автомобілем. Два офіцери – два автомобілі, три офіцери – три автомобілі. І вони не поїдуть зі своєї території когось конвоювати чи щось охороняти", – наголосив Князєв.
Він також зазначив, що офіцери постійно перебуватимуть в ОТГ, періодично з’являючись до відділу поліції для звіту чи отримання настанов. При цьому комунікація поліцейського з керівництвом відбуватиметься з використанням електронних засобів зв’язку. Крім того, згодом – після навчання офіцерів громад – можливий варіант їхнього оснащення електронними засобами для стягнення штрафів за правопорушення, що належать до зони відповідальності поліції. Це дозволить зайвий раз не доставляти людину до відділу поліції або не відволікати її від справ.
Також він повідомив про плани реорганізації роботи відділів і відділень поліції на місцях.
"Ми дійдемо і до реорганізації відділів і відділень поліції, щоби більшість функціонерів відправити "в люди" – працювати з громадою, а на місці залишити лише чергових офіцерів, які охоронятимуть зброю і цілодобово відповідатимуть на звернення громадян", – наголосив Князєв.
Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" заявили, що мають законодавчі ініціативи щодо перезапуску системи правоохоронних органів.