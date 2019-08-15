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В полиции планируют реорганизовать работу отделов

В полиции планируют реорганизовать работу отделов

Киев  •  УНН

 • 16968 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Нацполиции планируют реорганизовать работу отделов и отделений полиции, а каждого полицейского офицера общины - обеспечить собственным служебным транспортом. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"Мы можем обеспечить каждого офицера, который будет работать в общине, служебным автомобилем. Два офицера - два автомобиля, три офицера - три автомобиля. И они не поедут со своей территории кого-то конвоировать или что-то охранять", - отметил Князев.

Он также отметил, что офицеры будут постоянно находиться в ОТО, периодически появляясь в отдел полиции для отчета или получения установок. При этом коммуникация полицейского с руководством будет происходить с использованием электронных средств связи. Кроме того, позже - после обучения офицеров общин - возможен вариант их оснащения электронными средствами для взыскания штрафов за правонарушения, что относятся к зоне ответственности полиции. Это позволит лишний раз не доставлять человека в отдел полиции или не отвлекать его от дел.

Также он сообщил о планах реорганизации работы отделов и отделений полиции на местах.

"Мы дойдем и до реорганизации отделов и отделений полиции, чтобы большинство функционеров отправить "в люди" - работать с обществом, а на месте оставить только дежурных офицеров, которые будут охранять оружие и круглосуточно отвечать на обращения граждан", - подчеркнул Князев.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что у них есть законодательные инициативы по перезапуску системы правоохранительных органов.

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