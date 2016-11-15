У поліції Києва не мають інформації про затриманих на акції у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У поліції Києва не мають інформації про затриманих на масовій акції у центрі столиці під час масових акцій. Про це в коментарі УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.
"У нас поки немає інформації про затриманих", - відповіла О.Блищик на запитання щодо затриманих в урядовому кварталі Києва під час масових акцій.
При цьому раніше очевидці повідомляли про затримання правоохоронцями людей, до 12 осіб, у районі Національного банку України, де триває акція ошуканих вкладників.
У черговій частині відділку поліції Києва на вулиці Прорізна повідомили, що у відділку нікого немає із затриманих. "Але, наскільки мені відомо, я достовірно не знаю, вранці було 3 людей. Потім їх відпустили", - додали у відділку поліції на вулиці Прорізній.