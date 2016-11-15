В полиции Киева не имеют информации о задержанных на акции в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В полиции Киева не имеют информации о задержанных на массовой акции в центре столицы во время массовых акций. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"У нас пока нет информации о задержанных", - ответила О.Блищик на вопрос о задержанных в правительственном квартале Киева во время массовых акций.
При этом ранее очевидцы сообщали о задержании правоохранительными органами людей, до 12 человек, в районе Национального банка Украины, где продолжается акция обманутых вкладчиков.
В дежурной части полиции в Киеве на улице Прорезная сообщили, что в отделении никого нет из задержанных. "Но, насколько мне известно, я достоверно не знаю, утром было 3 человека. Затем их отпустили", - добавили в отделении полиции на улице Прорезной.