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15 марта, 19:03 • 110885 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154211 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129987 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123076 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108549 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103421 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100064 просмотра

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В полиции Киева не имеют информации о задержанных на акции в центре столицы

В полиции Киева не имеют информации о задержанных на акции в центре столицы

Киев • УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В полиции Киева не имеют информации о задержанных на массовой акции в центре столицы во время массовых акций. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.

"У нас пока нет информации о задержанных", - ответила О.Блищик на вопрос о задержанных в правительственном квартале Киева во время массовых акций.

При этом ранее очевидцы сообщали о задержании правоохранительными органами людей, до 12 человек, в районе Национального банка Украины, где продолжается акция обманутых вкладчиков.

В дежурной части полиции в Киеве на улице Прорезная сообщили, что в отделении никого нет из задержанных. "Но, насколько мне известно, я достоверно не знаю, утром было 3 человека. Затем их отпустили", - добавили в отделении полиции на улице Прорезной.

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Киев

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