У Південній Кореї заарештували двох колишніх помічників президента країни
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Колишніх співробітників президента Пак Кін Хе звинувачують у вимаганні, зловживанні службовим становищем та розголошеннні секретної інформації. Третій екс-помічник викликаний на допит, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Прокуратура Південної Кореї видала ордери на арешт екс-помічників президента країни Пак Кін Хе, яка опинилася в центрі політичного скандалу. Затримані колишній відповідальний секретар з питань координації політики Ан Чон Бом, а також інший наближений президента — Чон Хо Сон, повідомляє в неділю.
Колишніх співробітників адміністрації президента звинувачують у вимаганні, зловживанні службовим становищем та розголошенні секретної інформації. Крім того, в прокуратуру на допит викликано Ву Бюн Ву — колишніього відповідальний секретаря президента з цивільних справ. Його звинувачують у тому, що він не запобіг втручання подруги президента Чхве Сун Силь в державні справи. Крім того, Ву Бюн Ву підозрюють в корупції, в яку залучена його сім’я.
Як повідомляв УНН, десятки тисяч корейців знову зажадали відставки президента Пак Кін Хе на демонстрації в Сеулі.