В Южной Корее арестовали двух бывших помощников президента страны

Прокуратура Южной Кореи выдала ордера на арест экс-помощников президента страны Пак Кын Хе, которая оказалась в центре политического скандала. Задержанны бывший ответственный секретарь по вопросам координации политики Ан Чон Бом, а также другой приближенный президента - Чон Хо Сон.

Бывших сотрудников администрации президента обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и разглашении секретной информации. Кроме того, в прокуратуру на допрос вызван Ву Бюн Ву - бывший ответственный секретарь президента по гражданским делам. Его обвиняют в том, что он не предотвратил вмешательство подруги президента Чхве Сун Силь в государственные дела. Кроме того, Ву Бюн Ву подозревают в коррупции, в которую вовлечена его семья.

Как сообщал УНН, десятки тысяч корейцев потребовали отставки президента Пак Кын Хе на демонстрации в Сеуле.