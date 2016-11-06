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15 марта, 19:03 • 115208 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166632 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137987 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130434 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112793 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105465 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135111 просмотра

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В Южной Корее арестовали двух бывших помощников президента страны

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Бывших сотрудников президента Пак Кын Хе обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и разглашении секретной информации. Третий экс-помощник вызван на допрос, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Прокуратура Южной Кореи выдала ордера на арест экс-помощников президента страны Пак Кын Хе, которая оказалась в центре политического скандала. Задержанны бывший ответственный секретарь по вопросам координации политики Ан Чон Бом, а также другой приближенный президента - Чон Хо Сон.

Бывших сотрудников администрации президента обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении служебным положением и разглашении секретной информации. Кроме того, в прокуратуру на допрос вызван Ву Бюн Ву - бывший ответственный секретарь президента по гражданским делам. Его обвиняют в том, что он не предотвратил вмешательство подруги президента Чхве Сун Силь в государственные дела. Кроме того, Ву Бюн Ву подозревают в коррупции, в которую вовлечена его семья.

Как сообщал УНН, десятки тысяч корейцев потребовали отставки президента Пак Кын Хе на демонстрации в Сеуле.

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