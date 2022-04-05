У Південній Кореї висловили занепокоєння щодо звірств у Бучі

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“Різанина мирного населення є явним порушенням міжнародного права”, – ідеться у пресрелізі міністерства.

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У МЗС Південної Кореї також заявили, що підтримують попередню заяву Генсека ООН Антоніу Гутерріша, в якій він закликав до незалежного розслідування вбивств мирних жителів у Бучі.

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2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.

Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.

Maxar опублікував нові супутникові знімки, на яких видно, що тіла загиблих мирних жителів Бучі тижнями лежали на вулиці, зокрема, тоді, коли місто було під контролем окупантів.



Міноборони рф стверджує, що відео та фото з Бучі “фейкові” і “інсценовані”.