В Южной Корее выразили обеспокоенность относительно зверств в Буче

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“Резня мирного населения является явным нарушением международного права”, - говорится в пресс-релизе министерства.

Детали

В МИД Южной Кореи также заявили, что поддерживают предварительное заявление Генсека ООН Антониу Гутерриша, в котором он призвал к независимому расследованию убийств мирных жителей в Буче.

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2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.

Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.

Maxar опубликовал новые спутниковые снимки, на которых видно, что тела погибших мирных жителей Бучи неделями лежали на улице, в частности, тогда, когда город был под контролем оккупантов.



Минобороны рф утверждает, что видео и фото из Бучи “фейковые” и “инсценированные”.