У Підмосков’ї сталася ДТП за участю автобуса, де були українці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. В Чеховскому районі Підмосков’я сталася ДТП за участю вантажівки та рейсового автобуса, де були українців, внаслідок якої одна людина загинула і троє постраждали, повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу ГУ МВС РФ по Московській області, передає УНН.
“Близько 13:45 в районі 78-го км автодороги "Крим" в сторону області сталося зіткнення рейсового автобуса і снігоприбирального автомобіля “КамАЗ”, — сказали у відомстві, зазначивши, що за попередніми даними, одна людина загинула і ще троє постраждали.
При цьому джерело видання в екстрених службах уточнило, що в автобусі перебували 20 осіб, включаючи двох водіїв, переважно громадяни України.
Нагадаємо, у результаті зіткнення легкового автомобіля і рейкового автобуса у вівторок увечері в Опольському воєводстві в Польщі загинули чотири українці.