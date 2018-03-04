В Подмосковье произошло ДТП с участием автобуса, где были украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Чеховском районе Подмосковья произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса, где были украинцы, в результате которого один человек погиб и трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области, передает УНН.
"Около 13:45 в районе 78-го км автодороги "Крым" в сторону области произошло столкновение рейсового автобуса и снегоуборочного автомобиля "КамАЗ", - сказали в ведомстве, отметив, что по предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.
При этом источник в экстренных службах уточнил, что в автобусе находились 20 человек, включая двух водителей, преимущественно граждане Украины.
Напомним, в результате столкновения легкового автомобиля и рельсового автобуса во вторник вечером в Опольском воеводстве в Польше погибли четыре украинца.