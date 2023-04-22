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У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику

У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику

Київ • УНН

 • 528123 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на мнс росії, передає УНН.

Цитата

"У підмосковних люберцях горить цех із утилізації пластику та гуми, повідомляє мнс рф. Займання поширилося на площі 600 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, спалах на площі 1,5 тисячі квадратних метрів вдалося локалізувати. Про постраждалих інформації немає. Загроза розповсюдження вогню відсутня.

На це вже встиг відреагувати речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

"У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику. Запашний аромат простягся над болотами.
Смердять орки", - написав Братчук.

Нагадаємо

У мережі з'явилося відео вчорашнього вибуху російської авіабомби в бєлгороді.

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