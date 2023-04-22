У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на мнс росії, передає УНН.
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"У підмосковних люберцях горить цех із утилізації пластику та гуми, повідомляє мнс рф. Займання поширилося на площі 600 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, спалах на площі 1,5 тисячі квадратних метрів вдалося локалізувати. Про постраждалих інформації немає. Загроза розповсюдження вогню відсутня.
На це вже встиг відреагувати речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
"У підмосковних люберцах горить цех з утилізації відходів резини та пластику. Запашний аромат простягся над болотами.
Смердять орки", - написав Братчук.
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