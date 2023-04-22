В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на мчс россии, передает УНН.
Цитата
"В подмосковных люберцах горит цех по утилизации пластика и резины, сообщает мчс рф. Возгорание распространилось на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось локализовать. О пострадавших информации нет. Угроза распространения огня отсутствует.
На это уже успел отреагировать спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram.
"В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика. Душистый аромат протянулся над болотами.
Воняют орки", - написал Братчук.
Напомним
В сети появилось видео вчерашнего взрыва российской авиабомбы в Белгороде.