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В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика

В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика

Киев • УНН

 • 528121 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на мчс россии, передает УНН.

Цитата

"В подмосковных люберцах горит цех по утилизации пластика и резины, сообщает мчс рф. Возгорание распространилось на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось локализовать. О пострадавших информации нет. Угроза распространения огня отсутствует.

На это уже успел отреагировать спикер Одесской ОГА Сергей Братчук в Telegram.

"В подмосковных люберцах горит цех по утилизации отходов резины и пластика. Душистый аромат протянулся над болотами.
Воняют орки", - написал Братчук.

Напомним

В сети появилось видео вчерашнего взрыва российской авиабомбы в Белгороде.

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