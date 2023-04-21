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У мережі з'явилося відео вчорашнього вибуху російської авіабомби в бєлгороді

У мережі з'явилося відео вчорашнього вибуху російської авіабомби в бєлгороді

Київ • УНН

 • 645084 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мережею шириться відео вибуху в бєлгороді. На кадрах можна побачити, як один з автомобілів вибуховою хвилею закинуло на дах продовльчого магазину "пятерочки", пише УНН з посиланням на російські телеграм-канали

Цитата

"Повне відео вибуху 20 квітня на ватутина у бєлгороді. У це важко повірити, але це реальні кадри, а не фільм", - коментує один з телеграм-каналів.

Доповнення

У російському місті бєлгород пролунав сильний вибух. Як повідомляє губернатор бєлгородської області, внаслідок цього на вулиці ватутіна у місті утворилася велика вирва радіусом більше 20 метрів. Також, зазначається, що внаслідок вибуху було ушкоджено частину будинку на вулиці шаладіна. В одній з квартир було виявлено уламки снаряда, будинок евакуйовано. Постраждалих немає.

У мінобороні рф повідомили, що причиною вибуху стало позаштатне сходження авіаційного боєприпасу під час виконання польоту літака Су-34 пкс рф над бєлгородом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Данілов про бєлгород: росіяни обстрілюють власні міста для залякування цивільного населення

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