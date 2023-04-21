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В сети появилось видео вчерашнего взрыва российской авиабомбы в белгороде

В сети появилось видео вчерашнего взрыва российской авиабомбы в белгороде

Киев • УНН

 • 645081 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В сети распространяется видео взрыва в белгороде. На кадрах можно увидеть, как один из автомобилей взрывной волной был заброшен на крышу продовольственного магазина "пятерочки", пишет УНН со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Цитата

"Полное видео взрыва 20 апреля на ватутина в белгороде. В это сложно поверить, но это реальные кадры, а не фильм", - комментирует один из телеграм-каналов.

Дополнение

В российском городе белгород раздался сильный взрыв. Как сообщает губернатор белгородской области, в результате этого, на улице ватутина в городе образовалась большая воронка радиусом более 20 метров. Также, отмечается, что в результате взрыва была повреждена часть дома на улице шаладина. В одной из квартир были обнаружены обломки снаряда, дом эвакуирован. Пострадавших нет.

В минобороны россии сообщили, что причиной взрыва стало внештатное схождение авиационного боеприпаса при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над белгородом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Данилов о белгороде: россияне обстреливают собственные города для устрашения гражданского населения

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