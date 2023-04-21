Данілов про бєлгород: росіяни обстрілюють власні міста для залякування цивільного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи ситуацію у бєлгороді, передає УНН.
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«Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску», - написав Данілов у Twitter.
Доповнення
20 квітня пізно у ввечері у бєлгороді прогримів сильний вибух. Згодом стало відомо, що причиною вибуху у російському бєлгороді була російська авіабомба. Наразі відомо про трьох постраждалих.
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