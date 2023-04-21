Вибух російської авіабомби в бєлгороді: кількість постраждалих зросла до 3 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Кількість постраждалих унаслідок вибуху російської бомби в Бєлгороді зросла до 3 осіб. Про це повідомив губернатор бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков у Telegram, передає УНН.
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«Щодо вчорашніх вибухів у місті бєлгороді. Троє постраждало, одна людина відмовилася від госпіталізації, одному жителю поставили діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, життю нічого не загрожує, вся необхідна допомога надається. І одній літній жінці стало погано, дуже піднявся тиск. Вона була госпіталізована, зараз перебуває під наглядом лікарів», - повідомив
Він додав, що загиблих немає.
Нагадаємо
У бєлгороді вночі прогримів сильний вибух.
Причиною вибуху в російському бєлгороді була російська авіабомба.