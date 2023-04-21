Взрыв российской авиабомбы в белгороде: количество пострадавших возросло до 3 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Количество пострадавших в результате взрыва российской бомбы в белгороде возросло до 3 человек. Об этом сообщил губернатор белгородской области рф вячеслав гладков в Telegram, передает УНН.
Цитата
«По вчерашним взрывам в городе белгороде. Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей», - сообщил
Он добавил, что погибших нет.
Напомним
В белгороде ночью прогремел сильный взрыв.
Причиной взрыва в российском белгороде была российская авиабомба.