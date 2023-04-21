Данилов о белгороде: россияне обстреливают собственные города для запугивания гражданского населения

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«Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации. Только предоставление Украине дальнобойного оружия даст возможность локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску», - написал Данилов в Twitter.

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20 апреля поздно в вечером в белгороде прогремел сильный взрыв. Впоследствии стало известно, что причиной взрыва в российском белгороде была российская авиабомба. На данный момент известно о трех пострадавших.

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