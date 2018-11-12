У Перу впав у прірву автобус з юнацькою футбольною командою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Перу впав у прірву автобус, який перевозив юнацьку команду з футболу, щонайменше 7 людей загинули, передає УНН з посиланням на El Comercio.
Автобус впав у прірву глибиною майже в 30 метрів на дорозі між провінціями Чачапояс і Родрігес де Мендоза.
Шестеро загиблих були членами юнацької команди по футболу, яка прямувала на місцеві змагання. Також загинув водій автобуса.
За словами міністра охорони здоров'я Сільвії Пессах, ще 11 осіб отримали травми. Серед них - 40-річна жінка і 10 підлітків віком 10-14 років. Двоє з отримали серйозні пошкодження і будуть евакуйовані в Ліму.
Повідомляється, що на цій дорозі часто відбуваються нещасні випадки, оскільки дороги дуже вузькі.
Як повідомляв УНН, в Перу по дорозі з Мачу-Пікчу перекинувся автобус з туристами.