В Перу упал в пропасть автобус с юношеской футбольной командой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Перу упал в пропасть автобус, который перевозил юношескую команду по футболу, как минимум 7 человек погибли, передает УНН со ссылкой на El Comercio.
Автобус упал в пропасть глубиной почти в 30 метров на дороге между провинциями Чачапояс и Родригес де Мендоза.
Шестеро погибших были членами юношеской команды по футболу, которая направлялась на местные соревнования. Также погиб водитель автобуса.
По словам министра здравоохранения Сильвии Пессах, еще 11 человек получили травмы. Среди них - 40-летняя женщина и 10 подростков возрастом 10-14 лет. Двое из получили серьезные повреждения и будут эвакуированы в Лиму.
Сообщается, что на этой дороге часто происходят несчастные случаи, поскольку дороги очень узкие.
Как сообщал УНН, в Перу по дороге с Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами.