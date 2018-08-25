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В Перу по дороге с Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами

Киев • УНН

 • 11540 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Перу перевернулся туристический автобус, проезжавший по трассе с Мачу-Пикчу в город Агуаскальентес. В результате восемь человек пострадали, сообщает радиостанция RPP, передает УНН.

В Перу по дороге с Мачу-Пикчу перевернулся автобус с туристами

По данным местного центра экстренной помощи, в результате аварии пострадали пять иностранцев из Аргентины, США, Мексики и Чили.

Всего в автобусе находилось 30 пассажиров. Сообщений о погибших нет.

Как сообщал УНН, 18 августа в Польше перевернулся автобус с туристами из Украины. В результате ДТП трое погибли и еще 51 человек пострадал. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с крутым поворотом. Украинцы ехали из Львова в Вену. На следующий день в аварию попал еще один автобус, который ехал из Украины в Польшу. В нем находилось 44 пассажира. Легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, так как водитель не справился с управлением.

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