У Перу по дорозі з Мачу-Пікчу перекинувся автобус з туристами
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Перу перекинувся туристичний автобус, який проїжджав по трасі з Мачу-Пікчу в місто Агуаскальєнтес. В результаті вісім осіб постраждали, повідомляє радіостанція RPP, передає УНН.
За даними місцевого центру екстреної допомоги, в результаті аварії постраждали п’ятеро іноземців з Аргентини, США, Мексики і Чилі.
Всього в автобусі перебувало 30 пасажирів. Повідомлень про загиблих немає.
Як повідомляв УНН, 18 серпня о Польщі перекинувся автобус з туристами з України. В результаті ДТП троє загинули і ще 51 людина постраждала. Аварія сталася через те, що водій не впорався з крутим поворотом. Українці їхали зі Львова до Відня. На наступний день в аварію потрапив ще один автобус, який їхав з України до Польщі. У ньому перебувало 44 пасажири. Легковий автомобіль врізався в маршрутний автобус, так як водій не впорався з керуванням.