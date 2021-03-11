У Перу спалили більше 20 тонн наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Перуанська поліція по боротьбі з наркотиками спалила 20,5 тонни заборонених наркотиків, вилучених під час різних операцій проти наркокартелів. Про це пише УНН з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Перу Віолети Бермудес.
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Прем'єр-міністр підтвердила, що уряд спрямований на боротьбу з наркотиками.
Бермудес, міністр внутрішніх справ Хосе Еліс та генеральний командувач Національної поліції Сезар Сервантес брали участь у спалюванні 20,5 тонн незаконних речовин - під керівництвом Комісії з питань знищення вилучених наркотиків, якою керує Міністерство внутрішніх справ. Ці наркотичні речовини були вилучені протягом 2020 року.
Це відбулося у приміщеннях підрозділу спеціальних операцій національної поліції (Diroes) у Лімі.
Нагадаємо
У Слов’янську Донецької області поліція утилізувала 30 кг наркотиків, які були вилучені в ході розслідування 28 кримінальних проваджень.