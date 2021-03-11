В Перу сожгли более 20 тонн наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Перуанская полиция по борьбе с наркотиками сожгла 20,5 тонны запрещенных наркотиков, изъятых в ходе различных операций против наркокартелей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter премьер-министра Перу Виолетты Бермудес.
Детали
Премьер-министр подтвердила, что правительство направлено на борьбу с наркотиками.
Бермудес, министр внутренних дел Хосе Элис и генеральный командующий Национальной полиции Сезар Сервантес участвовали в сжигании 20,5 тонн незаконных веществ - под руководством Комиссии по вопросам уничтожения изъятых наркотиков, которой руководит Министерство внутренних дел. Эти наркотические вещества были изъяты в течение 2020 года.
Это произошло в помещениях подразделения специальных операций национальной полиции (Diroes) в Лиме.
Напомним
В Славянске Донецкой области полиция утилизировала 30 кг наркотиков, которые были изъяты в ходе расследования 28 уголовных производств.