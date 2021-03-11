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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 60241 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81556 просмотра

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3 марта, 15:41 • 111988 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 147354 просмотра

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В Перу сожгли более 20 тонн наркотиков

В Перу сожгли более 20 тонн наркотиков

Киев  •  УНН

 • 15685 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Перуанская полиция по борьбе с наркотиками сожгла 20,5 тонны запрещенных наркотиков, изъятых в ходе различных операций против наркокартелей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter премьер-министра Перу Виолетты Бермудес.

Детали

Премьер-министр подтвердила, что правительство направлено на борьбу с наркотиками.

Бермудес, министр внутренних дел Хосе Элис и генеральный командующий Национальной полиции Сезар Сервантес участвовали в сжигании 20,5 тонн незаконных веществ - под руководством Комиссии по вопросам уничтожения изъятых наркотиков, которой руководит Министерство внутренних дел. Эти наркотические вещества были изъяты в течение 2020 года.

Это произошло в помещениях подразделения специальных операций национальной полиции (Diroes) в Лиме.

Напомним

В Славянске Донецкой области полиция утилизировала 30 кг наркотиков, которые были изъяты в ходе расследования 28 уголовных производств.

Источник: Twitter Ради міністрів Перу
Источник: Twitter Ради міністрів Перу

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