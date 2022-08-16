У першої леді США виявили COVID-19, Байден не захворів - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Перша леді США доктор Джилл Байден отримала позитивний результат тесту на COVID-19 та відчуває легкі симптоми захворбвання, заявила у вівторок її речниця Елізабет Александер, пише УНН.
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"Після негативного результату тесту на COVID-19 у понеділок під час регулярного тестування у першої леді пізно ввечері почалися симптоми застуди. У неї знову був негативний результат експрес-тесту на антиген, але ПЛР-тест виявився позитивним", - сказала Елізабет Александер, її директор з комунікацій у Twitter.
Деталі
За словами Александер, перша леді двічі вакцинована та отримала дві бустерні дози вакцини, приймає "Паксловід", противірусний препарат компанії Pfizer.
Перша леді зараз перебуває на острові Кіава, Південна Кароліна, з президентом США Джо Байденом, який має повернутися до Вашингтона для підписання законопроекту пізніше у вівторок, відзначає CNN.
"Наразі вона перебуває у приватній резиденції в Південній Кароліні і повернеться додому після того, як отримає два послідовні негативні тести на COVID-19", - додала Александер.
При цьому речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що "Президент сьогодні вранці здав тест на антиген", він "дав негативний результат на COVID-19".
"Відповідно до вказівок CDC, оскільки він є близьким контактом з першою леді, він носитиме маску протягом 10 днів, коли перебуватиме в приміщенні та в безпосередній близькості від інших. Ми також збільшимо частоту тестування Президента та повідомимо про результати", - написала Жан-П'єр у Twitter.
Доповнення
Лише 7 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден отримав негативний результат тесту на COVID-19 другий день поспіль і вийде з ізоляції.