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У першої леді США виявили COVID-19, Байден не захворів - Білий дім

Київ • УНН

 • 191023 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Перша леді США доктор Джилл Байден отримала позитивний результат тесту на COVID-19 та відчуває легкі симптоми захворбвання, заявила у вівторок її речниця Елізабет Александер, пише УНН.

У першої леді США виявили COVID-19, Байден не захворів - Білий дім

Цитата

"Після негативного результату тесту на COVID-19 у понеділок під час регулярного тестування у першої леді пізно ввечері почалися симптоми застуди. У неї знову був негативний результат експрес-тесту на антиген, але ПЛР-тест виявився позитивним", - сказала Елізабет Александер, її директор з комунікацій у Twitter.

Деталі

За словами Александер, перша леді двічі вакцинована та отримала дві бустерні дози вакцини, приймає "Паксловід", противірусний препарат компанії Pfizer.

Перша леді зараз перебуває на острові Кіава, Південна Кароліна, з президентом США Джо Байденом, який має повернутися до Вашингтона для підписання законопроекту пізніше у вівторок, відзначає CNN.

"Наразі вона перебуває у приватній резиденції в Південній Кароліні і повернеться додому після того, як отримає два послідовні негативні тести на COVID-19", - додала Александер.

При цьому речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зауважила, що "Президент сьогодні вранці здав тест на антиген", він "дав негативний результат на COVID-19".

"Відповідно до вказівок CDC, оскільки він є близьким контактом з першою леді, він носитиме маску протягом 10 днів, коли перебуватиме в приміщенні та в безпосередній близькості від інших. Ми також збільшимо частоту тестування Президента та повідомимо про результати", - написала Жан-П'єр у Twitter.

Доповнення

Лише 7 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден отримав негативний результат тесту на COVID-19 другий день поспіль і вийде з ізоляції.

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