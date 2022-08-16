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У первой леди США обнаружили COVID-19, Байден не заболел - Белый дом

Киев • УНН

 • 191023 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Первая леди США доктор Джилл Байден получила положительный результат теста на COVID-19 и испытывает легкие симптомы заболевания, заявила во вторник ее представитель Элизабет Александер, пишет УНН.

У первой леди США обнаружили COVID-19, Байден не заболел - Белый дом

Цитата

"После отрицательного результата теста на COVID-19 в понедельник во время регулярного тестирования у первой леди поздно вечером начались симптомы простуды. У нее снова был отрицательный результат экспресс-теста на антиген, но ПЦР-тест оказался положительным", – сказала Элизабет Александер, ее директор по коммуникациям в Twitter.

Детали

По словам Александер, первая леди США дважды вакцинирована и получила две бустерные дозы вакцины, принимает "Паксловид", противовирусный препарат компании Pfizer.

Первая леди сейчас находится на острове Киава, Южная Каролина, с президентом США Джо Байденом, который должен вернуться в Вашингтон для подписания законопроекта позже во вторник, отмечает CNN.

"Пока она находится в частной резиденции в Южной Каролине и вернется домой после того, как получит два последовательных негативных теста на COVID-19", - добавила Александер.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что "Президент сегодня утром сдал тест на антиген", он "дал отрицательный результат на COVID-19".

"В соответствии с указаниями CDC, поскольку он является близким контактом с первой леди, он будет носить маску в течение 10 дней, когда будет находиться в помещении и в непосредственной близости от других. Мы также увеличим частоту тестирования Президента и сообщим о результатах", - написала Жан-Пьер в Twitter.

Дополнение

Лишь 7 августа стало известно, что президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 второй день подряд и выйдет из изоляции.

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