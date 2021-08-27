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У Пентагоні заявили, що в аеропорту Кабула був тільки один вибух

У Пентагоні заявили, що в аеропорту Кабула був тільки один вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Пентагоні заявили, що в четвер біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі стався тільки один вибух. Інформація про другий вибух була невірною, заявив під час брифінгу заступник директора Генштабу по регіональним операціям генерал-майор Вільям Тейлор, повідомляє УНН.

Цитата

"Я можу підтвердити, що ми не вважаємо, що був другий вибух в готелі Baron або поруч з ним, і що це був один терорист-смертник", - заявив Тейлор.

Деталі

Він також додав, що в Пентагоні не знають, звідки з'явилося неправдиве повідомлення.

Крім цього, він повідомив, що деякі з поранених в результаті вчорашнього вибуху біля аеропорту Кабула зараз проходять лікування в Німеччині, а на авіабазі Рамштайн приземлилися два літаки з пораненими.

Нагадаємо

26 серпня повідомлялося, що в аеропорту Кабула пролунали два вибухи.

За інформацією ЗМІ, один з вибухів стався біля розташованого поруч з аеропортом готелю Baron, де зупинялися британці, через кілька годин після того, як Держдепартамент попередив про зростаючу терористичну загрозу. Інший трапився біля північного входу аеропорту.

Протягом двох діб Міністерство охорони здоров'я Афганістану оновлювало дані щодо кількості загиблих і поранених в результаті вибухів.

Згідно з останньою інформацією, кількість жертв через теракти біля аеропорту Кабула зросла до 170 осіб.

Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". "Талібан" засудив напад.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Контекст

15 серпня бойовики "Талібану" після 11-денного настання без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Тоді президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуювали і продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.

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