У пасажира київського метро вилучили тротил, пластид і детонатори
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Правоохоронці київського метрополітену виявили на станції пасажира, який віз у рюкзаку тротилову шашку, пластид, запали і детонатори. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Сьогодні близько 6-ї години на станції метро „Житомирська“ співробітники поліції метрополітену затримали чоловіка, який прямував у центр міста. Увагу правоохоронців привернув рюкзак пасажира, під час огляду якого і виявили тротилову шашку вагою близько 100 грамів, 100 грамів пластиду, запали УЗРГМ та детонатори”, — йдеться у повідомленні.
Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, затриманий — уродженець Волинської області, 1990 року народження, який останнім часом проживав у столиці. Вилучене направили на експертизу, а з чоловіком зараз працюють співробітники Служби безпеки.
“Вилученого достатньо, аби знищити, наприклад, тролейбус, вагон метро чи кілька автомобілів”, — сказав Крищенко.
Як повідомляв УНН, 16 березня озброєні автоматами поліцейські та бійці Національної гвардії України почали патрулювати вулиці Києва у рамках посилення охорони громадського порядку.