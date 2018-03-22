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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20402 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26260 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71799 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78813 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102380 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109425 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116698 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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У пассажира киевского метро изъяли тротил, пластид и детонаторы

У пассажира киевского метро изъяли тротил, пластид и детонаторы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Правоохранители киевского метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"Сегодня около 6 часов на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время проживал в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - сказал Крищенко.

Как сообщал УНН, 16 марта вооруженные автоматами полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы Киева в рамках усиления охраны общественного порядка.

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