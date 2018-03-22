У пассажира киевского метро изъяли тротил, пластид и детонаторы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Правоохранители киевского метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Сегодня около 6 часов на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы", - говорится в сообщении.
Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время проживал в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.
"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - сказал Крищенко.
Как сообщал УНН, 16 марта вооруженные автоматами полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины начали патрулировать улицы Киева в рамках усиления охраны общественного порядка.