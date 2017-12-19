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У парламенті назвали можливу дату голосування щодо закону про реінтеграцію Донбасу

У парламенті назвали можливу дату голосування щодо закону про реінтеграцію Донбасу

Київ • УНН

 • 11053 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Фінальний текст закону про реінтеграцію Донбасу може з'явитися в сесійній залі парламенту вже в січні 2019 року. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко, передає кореспондент УНН.

"Я думаю, що під час двох пленарних тижнів, які будуть в січні 2019 року, дадуть можливість закінчити всі переговорні процеси (згідно із законом про реінтеграцію - ред.) і тоді його винесемо в сесійний зал. Для зміцнення міжнародно-правої позиції України необхідно зафіксувати РФ агресором, неконтрольовані території - окупованими і всю відповідальність за злочини та економічні питання повинні лягти на Росію", - повідомила Г.Гопко.

Нардеп додала, що на сьогодні "вся комунікація" щодо фінального тексту закону про реінтеграцію Донбасу із західними партнерами України закінчилася.

"Немає якогось нерозуміння - це текст, який був напрацьований робочою групою, а поправки проаналізовані. Це стосується назви законопроекту, встановлення дати російської агресії в Україні, Криму та іншого. Тепер питання тільки у винесенні документа в сесійну залу", - резюмувала Г.Гопко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна Рада України не стане розглядати так званий закон про реінтеграцію Донбасу до кінця 2017 року.

Як повідомляв УНН, в БПП назвали причини затримки з розглядом закону про реінтеграцію Донбасу.

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