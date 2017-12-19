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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 87453 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100210 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100631 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 113659 просмотра

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В парламенте назвали возможную дату голосования по закону о реинтеграции Донбасса

В парламенте назвали возможную дату голосования по закону о реинтеграции Донбасса

Киев  •  УНН

 • 11051 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Финальный текст закона о реинтеграции Донбасса может появиться в сессионном зале парламента уже в январе 2019 года. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, глава Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко, передает корреспондент УНН.

“Я думаю, что во время двух пленарных недель, которые будут в январе 2019 года, дадут возможность закончить все переговорные процессы (по закону о реинтеграции — ред.) и тогда его вынесем в сессионный зал. Для укрепления международно-правой позиции Украины необходимо зафиксировать РФ агрессором, неконтролируемые территории — оккупированными и всю ответственность за преступления и экономические вопросы должны лечь на Россию”, — сообщила А.Гопко.

Нардеп добавила, что на сегодняшний день “вся коммуникация” по финальному тексту закона о реинтеграции Донбасса с западными партнерами Украины закончилась.

“Нет какого-то непонимания — это текст, который был наработан рабочей группой, а поправки проанализированы. Это касается названия законопроекта, установления даты российской агрессии в Украине, Крыма и прочее. Теперь вопрос только в вынесении документа в сессионный зал”, — резюмировала А.Гопко.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины не станет рассматривать так называемый закон о реинтеграции Донбасса до конца 2017 года.

Как сообщал УНН, в БПП назвали причины задержки с рассмотрением закона о реинтеграции Донбасса.

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