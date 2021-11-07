У парламент Грузії викликали “швидку” для Хоштарії, яка голодує на підтримку Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Бригаду швидкої медичної допомоги було мобілізовано в парламенті Грузії через погіршення стану лідера партії “Дроа”, депутата Олени Хоштарія, яка оголосила голодування на підтримку екс-президента Михайла Саакашвілі, передає УНН із посиланням на "Новости Грузия".
Деталі
Хоштарія вдалася до крайньої форми протесту, вимагаючи переведення ув’язненого Саакашвілі до приватної клініки. З 3 листопада вона продовжує голодування у кабінеті парламентської фракції “Лело — Партнерство для Грузії”.
На п’ятий день голодування медики “швидкої” запропонували Хоштарії провести переливання крові, але вона відмовилася. До цього лікарі вже покинули парламент.
“На тлі голодування розвинулися запаморочення та слабкість. Гермодинаміка стабільна”, — сказав лікар журналістам.
У зв’язку із погіршенням стану сама опозиціонерка не дала коментарів ЗМІ.
Раніше сьогодні Хоштарія також відвідала її особистий лікар Майя Цанава. Вона повідомила, що у пацієнтки відзначається слабкість, проте загалом її стан задовільний. Водночас Хоштарія здала аналізи.
“Життєві параметри трохи змінилися, але залишаються у межах норми. Вона приймає рідини, ліки, вітаміни тощо. Ситуація в динаміці, звичайно, зміниться і можуть знадобитися додаткові дослідження та лікування”, — сказала Цанава.
Додамо
Напередодні Хоштарія заявила, що буде приймати їжу, коли життю Саакашвілі перестане загрожувати небезпека.
Наслідуючи приклад Хоштарії, голодування на підтримку Саакашвілі розпочали ще кілька людей.