В парламент Грузии вызвали "скорую" для Хоштарии, которая голодает в поддержку Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Бригада скорой медицинской помощи была мобилизована в парламенте Грузии из-за ухудшения состояния лидера партии “Дроа”, депутата Елены Хоштария, которая объявила голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Хоштария прибегла к крайней форме протеста, требуя перевода заключенного Саакашвили в частную клинику. С 3 ноября она продолжает голодовку в кабинете парламентской фракции «Лело – Партнерство для Грузии».
На пятый день голодовки медики «скорой» предложили Хоштария провести переливание крови, но она отказалась. К настоящему врачи уже покинули парламент.
«На фоне голодания развились головокружение и слабость. Гермодинамика стабильна», — сказал врач журналистам.
В связи с ухудшением состояния сама оппозиционерка не дала комментариев СМИ.
Ранее сегодня Хоштария также проведала ее личный врач Майя Цанава. Она сообщила, что у пациентки отмечается слабость, однако в целом ее состояние удовлетворительное. Одновременно Хоштария сдала анализы.
«Жизненные параметры немного изменились, но остаются в пределах нормы. Она принимает жидкости, лекарства, витамины и тому подобное. Ситуация в динамике, конечно, изменится и могут потребоваться дополнительные исследования и лечение», — сказала Цанава.
Накануне Хоштария заявила, что возобновит прием пищи, как только жизни Саакашвили перестанет угрожать опасность.
Добавим
Накануне Хоштария заявила, что будет принимать пищу, когда жизни Саакашвили перестанет угрожать опасность.
Следуя примеру Хоштарии, голодовку в поддержку Саакашвили начали еще несколько человек.