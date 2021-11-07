Близько десяти прихильників Саакашвілі голодують у наметах біля в'язниці у Руставі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Близько двох десятків прихильників експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі провели ніч у наметовому містечку біля руставської в'язниці, де перебуває політик, передає УНН із посиланням на Новости Грузия.
Деталі
Наразі біля центрального входу до пенітенціарної установи встановлено дев’ять наметів. Після масштабної суботньої акції з вимогою переведення Саакашвілі до приватної клініки кілька демонстрантів вирішили продовжувати протест на місці. Вони планують залишатися в наметовому містечку доти, доки експрезидента не буде госпіталізовано.
За повідомленнями ЗМІ, до десяти прихильників Саакашвілі вдалися до крайньої форми протесту та розпочали голодування. У тому числі тележурналіст, кореспондент телеканалу “Мтаварі” Гігла Туманішвілі.
Додамо
Лідери партії Саакашвілі “Єдиний національний рух” напередодні пред’явили владі Грузії ультиматум із вимогою про переведення до приватної клініки екс-президента, який продовжує голодування у в’язниці вже 38-й день. У разі невиконання вимог вони обіцяють “зібрати всю Грузію” на площі Свободи в центрі Тбілісі у понеділок, 8 жовтня.
Контекст
Саакашвілі затримали 1 жовтня у Тбілісі. Повідомлялося, що він незаконно перетнув кордон країни.
Колишній грузинський лідер голодує вже 37-й день на знак протесту, оскільки вважає себе політв’язнем.
4 листопада з листа Саакашвілі, який він передав з в’язниці своїм прихильникам, стало відомо, що політик перебуває в критичному стані, а його аналізи незадовільні.
Також зазначалося, що колишній грузинський лідер схуд на 20 кг за час голодування.
Нагадаємо також, що 20 жовтня генпрокуратура Грузії офіційно пред’явила звинувачення Саакашвілі у зв’язку з незаконним перетином кордону. Місцеве телебачення розповсюдило кадри, на яких політик ховається у вентиляційному відсіку вантажівки для перевезення молочних продуктів.
29 жовтня в Грузії порушили кримінальну справу за підозрою в змові з метою насильницької зміни конституційного ладу, повалення або захоплення державної влади. Зазначалося, що окремі особи планували перекривати дороги, щоб перешкодити етапуванню Саакашвілі в іншу тюремну установу або в тюремну лікарню, тим самим створивши неконтрольовану ситуацію і хаос.
Експрезидента також заочно засудили в Грузії у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і про побиття депутата Валерія Гелашвілі. У першому випадку Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі, у другому — до шести. Також він є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, про погром телекомпанії “Імеді” і розтрату коштів з держбюджету. Справи розглядаються в суді.