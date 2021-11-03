На знак солідарності із Саакашвілі: депутат оголосила голодування в парламенті Грузії

Деталі

Хоштарія повідомила своє рішення журналістам у парламенті, де збирається проводити голодування. Вона підкреслила, що відмовляється від їжі і тільки питиме воду.

Хоштарія відмовилася від парламентського мандату після виборів минулого року, проте офіційно процедуру позбавлення її мандату не було проведено, тому за законом вона все ще є депутатом парламенту.

“Формально, за законом, вони не мають права виганяти мене звідси, проте мене як чинний депутат парламенту, не раз виганяли з цієї будівлі. Тому мене не хвилює, як поведеться „Грузинська мрія“. Я буду тут. Мені не потрібна перепустка, у мене є документ, за яким я сюди зайшла”, — сказала Хоштарія.

Депутат наголосила, що питання затримання Саакашвілі є сферою державних інтересів Грузії.

Хоштарія наголосила, що навмисно обрала виключно мирну форму протесту.

“... Моя форма протесту — виключно мирна. Немає жодних підстав втручатися у мирні акції протесту.

Моя головна вимога — відвезти Саакашвілі до цивільної клініки, бо в будь-якому випадку є великий ризик для його здоров’я та безпеки, що підтверджує у своїй заяві омбудсмен.

Коли він перейде туди і лікарі скажуть, і сам він скаже, що його здоров’ю не загрожує небезпека, тоді я припиню голодування”, - заявила Хоштарія.

Контекст

Михайло Саакашвілі прибув до Грузії 29 вересня, а 1 жовтня був затриманий у Тбілісі. Він засуджений заочно до трьох та шести років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні службових повноважень та злісному використанні службових повноважень. Ще два звинувачення, зокрема у розтраті держкоштів на особисті потреби, поки що розглядаються у суді. П’яте звинувачення — у незаконному перетині державного кордону — було висунуто політику 20 жовтня. З дня затримання він тримає голодування. Цього тижня йому знадобилася допомога реаніматолога.

29 жовтня адвокат Дмитро Садзаглішвілі після зустрічі з Саакашвілі у в’язниці сказав, що той все ж таки погодився на лікування та співпрацю з медиками.

Втім, Денисова вказує, що цього ж дня він через своїх адвокатів повідомив, що перериває співпрацю з консиліумом лікарів, не прийматиме ліків, що полегшують голодування, і не складатимуть аналізів через те, що досі грузинська влада не переводить його до міської лікарні.