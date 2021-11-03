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В знак солидарности с Саакашвили: депутат объявила голодовку в парламенте Грузии

Киев • УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Лидер оппозиционной партии “Дроа” Элене Хоштария объявила голодовку с требованием перевести голодающего в тюрьме уже больше месяца экс-президента Грузии в гражданскую больницу, где ему обеспечат надлежащий уход, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

В знак солидарности с Саакашвили: депутат объявила голодовку в парламенте Грузии

Детали

Хоштария сообщила о своем решении журналистам в парламенте, где собирается проводить голодовку. Она подчеркнула, что отказывается от приема пищи и будет только пить воду.

Хоштария отказалась от парламентского мандата после выборов в прошлом году, однако официально процедура лишения ее мандата не была проведена, поэтому по закону она все еще депутат парламента.

“Формально, по закону, они не имеют права выгонять меня отсюда, однако меня в качестве действующего депутата парламента, не раз изгоняли из этого здания. Поэтому меня не волнует, как поведет себя „Грузинская мечта“. Я буду здесь. Мне не нужен пропуск, у меня есть документ, по которому я сюда зашла”, — сказала Хоштария.

Депутат подчеркнула, что вопрос задержания Саакашвили является сферой государственных интересов Грузии.

Хоштария отметила, что намеренно избрала исключительно мирную форму протеста.

“... Моя форма протеста — исключительно мирная. Нет никаких оснований вмешиваться в мирные акции протеста.

Мое главное требование — отвезти Саакашвили в гражданскую клинику, так как в любом случае, есть большое риск для его здоровья и безопасности, что подтверждает в своем заявлении омбудсмен.

Когда он перейдет туда и врачи скажут, и сам он скажет, что его здоровью не грозит опасность, тогда и я прекращу голодовку”, — заявила Хоштария.

Контекст

Михаил Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Он приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и в злостном использовании должностных полномочий. Еще два обвинения, в том числе в растрате госсредств на личные нужды, пока рассматриваются в суде. Пятое обвинение — в незаконном пересечении государственной границы-было предъявлено политику 20 октября. Со дня задержания он держит голодовку. На этой неделе ему понадобилась помощь реаниматолога.

29 октября адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с Саакашвили в тюрьме сказал, что тот все же согласился на лечение и сотрудничество с медиками.

Впрочем, Денисова указывает, что в этот же день он через своих адвокатов сообщил, что прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, не будет принимать лекарств, облегчающих голодовку, и не будут сдавать анализов из-за того, что до сих пор грузинские власти не переводят его в городскую больницу.

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